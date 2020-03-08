08 марта 2020, 15:02
Финляндия

Число заболевших коронавирусом выросло в Финляндии

За последние сутки общее число пораженных 2019-nCoV в Суоми выросло на четыре человека


В Финляндии увеличилось число заболевших коронавирусом. За сутки их стало на четверо больше. Таким образом, общее число пораженных 2019-nCoV выросло до 23 (первый пациент вылечился). Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL).

Два новых пациента находятся в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа, где больше всего зараженных – 14. Это пенсионерка и мужчина трудоспособного возраста.

«Инфекция женщины – из эпидемического района на севере Италии, заболевшая была отправлена домой в хорошем состоянии после отбора проб. Ей дано указание оставаться в изоляции дома. Мужчина трудоспособного возраста был в контакте с зараженным человеком. Он в больнице. В обоих случаях контроль за зараженными продолжается», – сообщили в Университетской больнице Хельсинки.

Еще по одному случаю – в Северном Саво и Пирканмаа. В первом случае инфекцию привезли из Италии, во втором вирус передался через контакт с зараженным.

Как мы писали ранее, в России за последние сутки зарегистрировано 4 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации – 3 больных в Липецке, из них 2 без выраженных симптомов, 1 больной в Санкт-Петербурге. Как сообщает Роспотребнадзор, По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии.

Добавим, что у пассажиров «Аллегро», курсирующего между Хельсинки и Санкт-Петербургом, на территории России стали измерять температуру из-за коронавируса.

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