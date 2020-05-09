Помощь полиции потребовалась врачам, чтобы взять тест на COVID-19

Тест на COVID-19 у петрозаводчанина удалось взять только при помощи полиции, сообщает Минздрав Карелии на своей странице в социальных сетях.

Пациент ранее сам обратился за помощью к медикам. После осмотра был поставлен диагноз ОРВИ, в связи с этим взят мазок для теста на коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным, от предложенной госпитализации гражданин отказался.

Так как в квартире с пациентом проживают супруга, которая работает продавцом-кассиром в продовольственном магазине федеральной сети, и трое мужчин, работающих на стройке, по предписанию Роспотребнадзора были направлены специалисты для взятия мазков у супруги пациента и трех лиц мужского пола во избежание распространения инфекции.

Пациент отказался пускать специалистов в квартиру, создавал конфликтную ситуацию, при этом снимал происходящее на камеру телефона. Также пациент сказал о том, что его супруга выйдет на работу 10 мая. Руководство федеральной сети было проинформировано сотрудниками медицинского учреждения о данном инциденте.

Взять материал для теста удалось только по прибытии сотрудников правоохранительных органов и представителей Роспотребнадзора. Проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия.