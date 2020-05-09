Лодка с рыбаками перевернулась в Онежском озере

Сегодня в Онежском озере перевернулась лодка с рыбаками, сообщила пресс-служба МВД по РК.

Трагедия разыгралась вблизи поселка Челмужи Медвежьегорского района. Трое рыбаков вышли на лодке в Челмужскую губу Онежского озера. По предварительной информации, лодка перевернулась. На берег смог выбраться только один из рыбаков. Судьба еще двоих мужчин неизвестна.

В пресс-службе МЧС Карелии нам не смогли прокомментировать эту трагедию, так как к ним эта информация еще не поступала.