Автомобиль сбил 50-летнюю женщину в Карелии

50 – летняя женщина пострадала в ДТП в минувшую пятницу в поселке Лоухи, сообщает Госавтоинспекцция Карелии.

В 9:10 в поселке Лоухи 30-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-99» совершил наезд на пешехода, которая шла во встречном направлении. Женщине назначено амбулаторное лечение», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы писали о том, что в поселке Пяозерский пьяный водитель сбил шестилетнего мальчика.