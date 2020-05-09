09 мая 2020, 15:40
Автомобиль сбил 50-летнюю женщину в Карелии
ДТП с участием пешехода произошло в поселке Лоухи
50 – летняя женщина пострадала в ДТП в минувшую пятницу в поселке Лоухи, сообщает Госавтоинспекцция Карелии.
В 9:10 в поселке Лоухи 30-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-99» совершил наезд на пешехода, которая шла во встречном направлении. Женщине назначено амбулаторное лечение», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее мы писали о том, что в поселке Пяозерский пьяный водитель сбил шестилетнего мальчика.