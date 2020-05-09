09 мая 2020, 15:04
Пьяный водитель сбил шестилетнего мальчика в Карелии
ДТП с участием маленького пешехода произошло в оселке Пяозерский Лоухского района
Маленький пешеход пострадал под колесами автомобиля в Лоухском районе Карелии. Автонаезд произошел в минувшую пятницу, 8 мая, в 16:35 в поселке Пяозерский, на внутридворовой территория на улице Мира 1, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
«64 – летний водитель автомобиля «Волга», в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на 6-летнего пешехода, далее совершил наезд на дерево. Мальчик доставлен в лечебное учреждение,
– говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.