Пьяный водитель сбил шестилетнего мальчика в Карелии

Маленький пешеход пострадал под колесами автомобиля в Лоухском районе Карелии. Автонаезд произошел в минувшую пятницу, 8 мая, в 16:35 в поселке Пяозерский, на внутридворовой территория на улице Мира 1, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«64 – летний водитель автомобиля «Волга», в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на 6-летнего пешехода, далее совершил наезд на дерево. Мальчик доставлен в лечебное учреждение,

– говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.