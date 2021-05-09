«Черная плесень» поразила Индию

В Индии кроме коронавирусной инфекции бушует новая напасть. В стране фиксируют рост случаев мукоромикоза, передает РИА Новости. Это редкая грибковая инфекция, ее еще называют «черная плесень». Инфекция поражает носовые пазухи или легкие после вдыхания спор грибка, встречающегося во влажных помещениях и поверхностях, почве, растениях, гниющих овощах и фруктах.

Мукоромикоз чаще диагностируют у больных коронавирусом и тех, кто недавно поправился. По мнению доктора Пола, после помещения заболевшего коронавирусом на ИВЛ шансы получить грибковую инфекцию вырастают. В штате Гуджарат за последние две недели выявлено 40 случаев «черной плесени», несколько пациентов потеряли зрение.

Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Общее число заболевших превысило 22,2 миллиона. (фото Идрис Мухамед, ria.ru)