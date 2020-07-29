Вновь более тридцати человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии

В Карелии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболело более тридцати человек, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Летальных исходов от инфекции не зарегистрировано.

34 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 25 человек, в Костомукше – 1 человек, в Лоухи – 5 человек, в Прионежском районе – 2 человека (село Деревянное), в Пудоже – 1 человек.

Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске – 15, в Медвежьегорском районе – 2, в Суоярвском районе – 5, в Лоухском районе – 3, в Костомукше – 2, в Прионежском районе – 2, в Сортавальском районе – 1. Также выписан еще 1 работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ «Ондский».

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 365,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 561,2 случая, по Северо-Западу – 550.