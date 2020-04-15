Минздрав обновил онлайн-карту распространения COVID-19 в Карелии

Руководитель Минздрава РК Михаил Охлопков опубликовал обновленную карту распространения коронавируса в Республике Карелия. На сегодняшний день красным цветом окрашены три территории: Петрозаводск, Прионежский и Сегежский районы.

Напомним, за минувшие сутки провели 496 исследований, выявили три новых случая заражения. Один – у мужчины из Мелиоративного, два – у петрозаводчан, сообщает Telegram-канал правительства Карелии.

По данным на 15 апреля, в Карелии семь заболевших COVID-19. Всего было проведено 6046 исследований на коронавирус. Условно положительный результат – у двух человек. На самокарантине находятся 1846 человек, в обсервации – 12.