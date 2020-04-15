61-летний карельский папа вышел в декрет

В Карелии 35 пап взяли отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Самому младшему из них — 21 год, а старшему — 61, сообщает карельское отделение фонда социального страхования.

Всего же в апреле более 3,7 тысячи жителей республики получили ежемесячное пособие по уходу напрямую от фонда.

Право отпуска по уходу за детьми папы в России получили более 10 лет назад. Воспользоваться правом уйти в декрет папа может после окончания отпуска по беременности и родам мамы ребенка. За находящимся в отпуске папой сохраняется место работы, период отпуска засчитывается в трудовой стаж.

Также отпуск по уходу за ребенком может взять бабушка, дедушка или другой родственник, фактически ухаживающий за малышом. Важное условие: родственник должен работать по трудовому договору и быть застрахованным в системе обязательного социального страхования.