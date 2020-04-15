Карелия прощается с Виктором Масляковым

11 апреля ушел из жизни Виктор Николаевич Масляков. Его сердце остановилось, когда казалось, что многое еще впереди, ждут большие дела и свершения. Яркая личность, сильный и деятельный человек, талантливый руководитель. Он многое сделал для города, республики, страны. И многое не успел. Ему было всего 60.

Про таких людей говорят: он сделал себя сам. Уроженец небольшого карельского поселка из семьи простых сельских тружеников. Начинал трудиться рядовым плотником. Затем учеба в вузе, бригадир, руководитель совхоза, директор комбината, глава лесопромышленного холдинга. И динамичная политическая карьера: вице-премьер правительства республики, мэр карельской столицы, глава федерального агентства лесного хозяйства. Яркий пример человека из глубинки, который преодолел множество ступеней и достиг высот собственным трудом.

Каждая веха его пути выдавала в нем интерес к жизни, неугомонный характер, желание идти вперед и достигать результатов.

Строительство детских площадок и храмов, благоустройство городских территорий, открытие новых производственных линий, развитие экономики региона, создание новых лесов и проекты федерального масштаба – каждое новое дело становилось для него точкой максимального приложения сил и полной самоотдачи.

Лидер по складу характера, он никогда не останавливался на достигнутом. Генерировал новые идеи и воплощал их в жизнь. Много ездил, встречался, находил единомышленников. Увлеченно работал, не жалея времени и сил. Нередко шел наперекор обстоятельствам, сохраняя преданность своим принципам. Строгий, иногда даже жесткий, он был требователен к другим, но прежде всего к себе самому. Часто казался суровым, но многие знают, насколько большим, добрым и отзывчивым в действительности было его сердце… К сожалению, оно не выдержало этот ритм и такую нагрузку…

Неординарные люди часто уходят до срока, и это всегда потеря, с которой трудно жить дальше. Трудно поверить, что путь оборвался так рано и этого человека больше нет. Вместе с Виктором Николаевичем ушла целая эпоха. Но память о нем навсегда останется с нами. Соболезнуем всем, кто его знал и любил.

Коллеги, соратники, друзья