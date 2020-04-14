Сосновый бор возле Пряжи вырубают ради жилой застройки

В сосновом бору возле Пряжи идет массовая вырубка деревьев, а в скором времени здесь должен появиться коттеджный поселок. Местные жители с горечью наблюдают варварское истребление лесного массива и полагают, что над строительством не ведется должный контроль — вырубка делового леса ведется с нарушением экологических норм.

Вдоль проложенной для техники дороги лежат корабельные сосны, а еще в прошлом году здесь был красивый бор, где росли среди мха вековые деревья. Местные жители испокон веков собирали тут чернику, бруснику, ходили по грибы. Неплохие места для «тихой охоты». Теперь участок площадью 10 гектаров отдан под строительство более 30 жилых домов. И все это в пятистах метрах от многострадального пряжинского водозабора.

Напомню, долгое время жители Пряжи не имели нормальной питьевой воды, пока почти 20 лет назад в рамках государственной программы «Чистая вода» не было найдено идеальное место для поселкового водозабора. Исследования провели финны, они нашли у подножия большого холма, покрытого вековым лесом, ключи с чистой водой. Здесь был построен водозабор, и в квартиры пряжинцев стала поступать чистая, почти целебная вода. На эти работы было затрачено 70 млн рублей — средства бюджета республики и помощь финской стороны.

Понятное дело, чтобы источники не иссякли, надо сохранять холм с водоносными слоями и лес, который не дает почве высохнуть. Видимо, руководствуясь этими мотивами и действующим законодательством, специалисты Министерства природопользования и экологии РК несколько лет назад вступили в борьбу с арендатором — администрацией турбазы «Сосновый бор» — и успешно победили в этой схватке за чистоту водного баланса. Договор с арендатором был расторгнут. Восемь домиков, казавшихся маленькими избушками среди корабельных сосен, по решению суда арендатор снес.

Но строгость законов в России, как известно, компенсируется необязательностью их исполнения. Несколько лет назад, а именно в 2013 году, бывший в то время глава Пряжинского района Гусев выделил в Пряжинском лесничестве участок в 100 га некой компании, которая, несмотря на охрану водного баланса, вырубила подчистую лес на холме, том самом, который питает ключи водозабора.

А потом на холме начали добычу песка. Карьер проработал два года, а теперь здесь лысый холм с карьерной отметиной.

Вода поступает в поселковую скважину, она по-прежнему чиста и вкусна. Более того, одна из фирм Петрозаводска продает ее в бутылках, отмечая ее особые природные свойства. Но надолго ли хватит ключевой воды — не ясно. А вот то, что ей угрожает в очередной раз — вполне известно.

На месте когда-то снесенной турбазы началось строительство коттеджного поселка. Кто его ведет, что будет построено на этом месте — в поселковой администрации не знают: «Этой землей распоряжается республика». Но мне почему-то кажется, что в возводимые в спешном порядке дома в этом райском месте вряд ли заселятся местные многодетные семьи, ведь им у нас в республике дают, как правило, участки отдаленные да неудобные.

Между тем, лес вырубается бешеными темпами, а Министерство экологии, как мне объяснили его специалисты, «не имеет полномочий вступиться за сохранение водного баланса и лесного биоценоза на указанной территории». Причина проста и банальна: земли, о которых идет речь, с 2018 года уже не относятся к лесному фонду Республики Карелия. Выходит, территорию, прилегающую к побережью Пряжинского озера, можно теперь безнаказанно превращать в пустошь? Но не забудем, что природа не может сама себя защитить, зато может жестоко отомстить своим обидчикам за невежество и варварское отношение.

Тот, кто ухватил кусочек земли, будет его использовать в соответствии со своей выгодой, думать об экологии он не хочет. Власть — не может. А что будет жителями Пряжи, какую воду они будут пить — никого не волнует.

Марина Кострова