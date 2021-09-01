Глава Карелии внес изменения в распоряжение об антиковидных мерах

Глава Карелии внес очередные изменения в распоряжение об антиковидных мерах. Корректировка касается ярмарок и числа участников массовых мероприятий. Согласно поправкам, в помещениях теперь разрешено собираться до 50 человек.

«Ограниченное число участников спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, в помещениях увеличено до 50 человек»,

- сообщили в пресс-службе губернатора. Подчеркивается, что необходимость корректировки вызвана началом учебного года и возможностью проведения мероприятий в средних и высших учебных заведениях Карелии.

Еще одно изменение касается ярмарок на открытом воздухе. Их организаторам необходимо обеспечить расстояние между торговыми местами не менее 4 метров. (фото mattthewafflecat, pixabay.com)