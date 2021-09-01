«Орланы» Сортавала - Лодейное Поле будут курсировать до конца года

Курсирование рельсового автобуса «Орлан» между Сортавалой и Лодейным Полем продолжится до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе «Северо-западной пригородной пассажирской компании».

Решение о продлении использования маршрута с 6 сентября до 31 декабря принято в связи с его популярностью и востребованностью, объяснили в компании.

Ежедневно поезд отправляется из Лодейного Поля в 9:50 и прибывает в Сортавалу в 14:55. Из столицы Северного Приладожья он отбывает в 15:10 и прибывает в Лодейное Поле в 20:08. В выходные дни есть и дополнительные рейсы.

Железнодорожники напомнили, что расписание рельсовых автобусов увязано на станции Лодейное Поле со скоростными электропоездами «Ласточка» Санкт-Петербург - Петрозаводск и

Петрозаводск - Санкт-Петербург, а также на станции Сортавала - со скоростными

теплоходами «Метеор» Сортавала - Валаам. Это позволит туристам совершить комфортную пересадку и продолжить путешествие. Фото prooren.ru