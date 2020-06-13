В Карелии начнут делать тесты на иммунитет к коронавирусу

О новом методе диагностики COVID-19 рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. Министр написал на своей странице в соцсети о том, что в Беломорской ЦРБ первыми освоили диагностику ковидной инфекции методом ИФА (иммуноферментного анализа).

В других лабораториях республики применяют метод ПЦР (полимеразная цепная реакция). Для исследования берут мазок из носа и ротоглотки, а метод ПЦР позволяет выявить присутствие вируса в организме.

Как сообщил министр, исследование ИФА проводится по крови.

«С его помощью выявляют иммунный ответ к вирусу, количество антител IgM и IgG, которое говорит о том, что человек или болен коронавирусом, или уже переболел и у него выработался к вирусу иммунитет»,

- написал Охлопков.

Новый метод тестирования применяется с 5 июня среди работников Беломорской ЦРБ. За это время удалось обследовать 107 человек. По словам Охлопкова, два человека с IgM были отстранены от работы, так как анализ показал наличие антител, в больнице провели дезинфекцию.

Фото: vk.com