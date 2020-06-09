Начал работу бесплатный онлайн-лагерь для подростков

Молодежный центр «Смена» и студенты-вожатые Петрозаводского педагогического колледжа обещают сделать летние каникулы подростков насыщенными и увлекательными.

Активисты придумали для ребят целую программу, ориентировочный возраст участников – старше 14 лет.

Как рассказали в пресс-центре городской мэрии, специфика лагеря такова – каждый день события будут происходить в разных комнатах.

«Мы посетим самые интересные места: будем учиться готовить на нашей кухне, не один раз заглянем в спортзал, весело и с пользой поведем время в гостиной, сделаем вечера уютными с помощью домашней библиотеки. И даже устроим онлайн-прогулки»,

– обещают организаторы.

Следить за расписанием и присоединяться к событиям можно в группе «Домашняя Смена».