09 июня 2020, 12:27
Начал работу бесплатный онлайн-лагерь для подростков
Ориентировочный возраст участников – старше 14 лет
Молодежный центр «Смена» и студенты-вожатые Петрозаводского педагогического колледжа обещают сделать летние каникулы подростков насыщенными и увлекательными.
Активисты придумали для ребят целую программу, ориентировочный возраст участников – старше 14 лет.
Как рассказали в пресс-центре городской мэрии, специфика лагеря такова – каждый день события будут происходить в разных комнатах.
«Мы посетим самые интересные места: будем учиться готовить на нашей кухне, не один раз заглянем в спортзал, весело и с пользой поведем время в гостиной, сделаем вечера уютными с помощью домашней библиотеки. И даже устроим онлайн-прогулки»,
– обещают организаторы.
Следить за расписанием и присоединяться к событиям можно в группе «Домашняя Смена».