Депутаты предлагают наделить главу Карелии новыми полномочиями

Сегодня комитета по законности и правопорядку Заксобрания Карелии предложил депутатам принять в первом и во втором окончательном чтении законопроект наделяющий главу Карелии вводить ограничительные меры во время режима повышенной готовности к чрезвычайно ситуации и во время ЧС. Законопроект был внесен в карельский парламент в пятницу, 3 апреля главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Уточняется, что законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия» разработан в соответствии с изменениями, внесенными на прошлой неделе в федеральное законодательство России.

«Проектом закона определяются полномочия Главы Республики Карелия, в том числе по установлению дополнительных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»,

– говорится в пояснительной записке.

За то, чтобы рекомендовать Заксобранию Карелии принять законопроект в первом и втором окончательном чтении, проголосовало большинство членов комитета по Законности и правопорядку.

Добавим, что главой Карелии уже введены меры по жесткой самоизоляции в Карелии до 15 апреля 2020 года. Сейчас идет работа, чтобы оформит действия Артура Парфенчикова законодательно.