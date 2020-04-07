Девять пьяных водителей поймали инспекторы в Карелии за одни сутки

За минувшие сутки в Карелии инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилем девять нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в Сортавальском районе пьяный 38-летний мужчина управлял автомобилем «Фольксваген Бора». В отношении водителя составлен протокол, решение по нему примет суд. Жителю Карелии грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

Всего за три первых месяца 2020 года 541 водитель попался инспекторам в нетрезвом виде, 61 водитель сел пьяным за руль повторно. Последних ждет уголовная ответственность.