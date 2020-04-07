Девочка пострадала в детсаду во время утренней прогулки

Прокуратура Сегежского района отреагировала на обращение матери девочки, пострадавшей в детском саду, сообщает сайт республиканского надзорного ведомства.

Установлено, что в январе 2020 года девочка получила травму во время утренней прогулки в детском саду. По результатам осмотра ребенка врачом установлен диагноз «перелом руки».

В нарушение действующего законодательства сотрудники детского сада проинформировали родителей о травмировании ребенка только вечером. Кроме того, расследование несчастного случая с воспитанницей образовательным учреждением проведено было ненадлежащим образом. Так, фиксирование обстановки несчастного случая не производилось, дополнительные инструктажи с воспитателем, беседы с детьми и родителями не проводились, медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в материалах расследования также отсутствовало.

По данному факту прокуратура района руководителю учреждения внесла представление об устранении нарушений закона. Представление рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены, сотрудник, виновный в нарушении своих должностных обязанностей, привлечен к дисциплинарной ответственности.