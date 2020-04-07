Опубликована кинохроника, снятая в Петрозаводске почти сто лет назад

Отвлекитесь от коронавируса и посмотрите архивное видео, снятое в середине 1920-х годов. Примерно таким Петрозаводск был до революции - деревянный железнодорожный воказал, гигантский Святодуховский собор на нынешней площади Кирова, Гостиный двор на Карла Маркса, Александровский завод, торговая гавань и даже Константиновский маяк - то, что давно и безвозвратно исчезло с карты нашего города.

Об этих городских объектах мы рассказывали в рубрике "Старый город" - и будем рассказывать еще.