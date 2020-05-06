Пожилой петрозаводчанин в тяжелом состоянии и подключен к ИВЛ

На утро 6 мая в Карелии семь новых случаев заболевших, все они петрозаводчане и один из них в тяжелом состоянии, сообщает глава Карелии на своей странице в соцсетях.

Как сообщает глава Карелии, пятеро заразившихся контактировали с ранее выявленными больными.

«Показателен случай с петрозаводчанином 69 лет, который заболел после контакта с водителем магазина «Дикси», работающим в Санкт-Петербурге. С тяжелой пневмонией заболевший доставлен в госпиталь, подключён к аппарату ИВЛ»,

- рассказал Артур Парфенчиков.



Глава Карелии убедительно просит максимально исключить посещение близких, знакомых старшего возраста, особенно лицами, прибывающими из других регионов.