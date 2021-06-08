Общее число заболевших COVID-19 в Карелии возросло до 47 780 человек

За последние сутки коронавирусная инфекция выявлена у 59 жителей Карелии. Из них заболевших – 57, в состоянии средней тяжести – 14, тяжелых больных и крайне тяжелых нет. Это следует из оперативной таблицы по ковиду, которую каждое утро размещает на своей странице в соцсети глава республиканского Минздрава. За все время пандемии в республике заболели 47 780 человек.

Также зафиксированы случаи выздоровления. За последние сутки были выписаны 64 человека. За все время – 46011.

Изменилось и количество умерших от коронавирусной инфекции. Медики подтвердили еще три летальных исхода. За все время пандемии в Карелии от COVID-19 скончались 568 человек. (фото: gu87.site.gov.spb.ru)