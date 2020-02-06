06 февраля 2020, 12:23
Общество

Анализы на коронавирус студента из Карелии «гуляют» по России

Главный инфекционист Карелии Михаил Тищенко рассказал, что больной выздоровел, так и не дождавшись точного диагноза

Студент консерватории имени Глазунова по-прежнему продолжает ждать результат теста на коронавирус. Сейчас его биоматериалы находятся в Новосибирске. Об этом корреспонденту портала «Петрозаводск говорит» сообщил главный инфекционист Карелии Михаил Тищенко.

По всей вероятности, речь идет о научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», который не так давно был включен ВОЗ в перечень лабораторий, диагностирующих новый китайский коронавирус 2019-nCoV.

Михаил Тищенко добавил, что не стоит паниковать: ни у одного из россиян с подозрением на хворь из Китая так и не нашли опасную инфекцию.

В ожидании результата анализа студент из Китая выздоровел - его состояние значительно улучшилось. Тем не менее, пока гражданин Поднебесной вынужден оставаться в карантине Республиканской инфекционной больницы. Там подготовили специальные боксы для пациентов с подозрением на коронавирус.

Ранее предполагалось, что результат анализа госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус 2019-nCoV гражданина Китая будет известен к вечеру понедельника, 3 февраля. Впрочем, по словам главного инфекциониста Карелии Михаила Тищенко, такое ожидание вполне объяснимо. Медик рассказал корреспонденту «Петрозаводск говорит» о том, что лаборатории Москвы и Санкт-Петербурга переполнены как анализами жителей фактической и северной столиц, так и биоматериалами из регионов России. Кроме того, инцидент с заболевшим студентом из Поднебесной произошел в субботу - стоит учесть, что на оперативности работы лаборатории сказались выходные дни.

Напомним, в прошлую субботу министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в Петрозаводске с подозрением на коронавирус госпитализирован студент консерватории. Он прибыл из Китая. Единственным проявлением заболевания была повышенная температура. Молодого человека поместили в инфекционную больницу.

К сегодняшнему дню число людей, погибших в результате инфицирования коронавирусом, достигло 563 человек. Об этом стало известно из сообщения Государственного комитета здравоохранения Китая.

Тем временем в карельском Минздраве прошло совещание по готовности к встрече с новым вирусом, а местных врачей стали учить, как себя вести, если у пациента есть подозрение на это грозное заболевание. Подробнее читайте здесь.

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