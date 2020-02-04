В Петрозаводске подготовили боксы для больных коронавирусом

Минздрав РК отчитался о принятых мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции. Медицинские учреждения республики получили инструкции по выявлению опасной инфекции и по лечению возможных пациентов, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минздрава, в Республиканской инфекционной больнице готовы боксы, которые могут быть задействованы для госпитализации людей с подозрением на коронавирусную инфекцию с целью их изоляции, уточнения диагноза и лечения. Для работы с «подозрительными» пациентами есть все необходимые средства индивидуальной защиты: противочумные костюмы многократного использования и одноразовые защитные комплекты, специальные респираторы и одноразовые маски.

В достаточном количестве есть наборы для отбора биологического материала от больных для проведения лабораторных исследований (направления на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии).

Для приема и работы с тяжелыми пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию или с лабораторно подтвержденным диагнозом в составе учреждения готово реанимационное отделение, оснащенное необходимым медицинским оборудованием для оказания медицинской помощи, включая аппараты искусственной вентиляции легких экспертного класса, высокочастотные и неинвазивные аппараты ИВЛ,

- добавили в Минздраве.

Напомним, в конце прошлой неделе в Петрозаводске с подозрением на коронавирус был госпитализирован студент консерватории, вернувшийся из Китая. Единственным проявлением заболевания была повышенная температура. Молодого человека поместили в инфекционную больницу.

В понедельник главный инфекционист Карелии Михаил Тищенко сообщил, что молодой человек чувствует себя хорошо, его заболевание напоминает банальное ОРЗ. Анализы на коронавирус, однако, еще не готовы из-за сильной загруженности проводящей их лаборатории.

По состоянию на утро 4 февраля количество жертв коронавируса в мире увеличилось до 427 человек.