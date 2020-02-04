Россиянам рассказали, как выбрать музыкальные колонки

Жителям России рассказали, как выбрать удобные и безопасные музыкальные колонки. Эксперты «Роскачества» приобрели наиболее популярные у россиян устройства и тщательно протестировали их, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в организации.

Согласно проверке, по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства. Также специалисты «Роскачества» испытали умные колонки, которые оснащены голосовым помощником. Они протестировали Yamaha MusicCast 20 (WX-021) и Marshall Stanmore II. По мнению экспертов «Роскачества», разработчикам таких колонок предстоит решить еще немало проблем, чтобы сделать их максимально удобными и безопасными.

Например, приложение, которое использует умная колонка MusicCast 20, признано небезопасным, так как неизвестно, где хранятся личные данные пользователя и кто имеет к ним доступ. Управление девайсом через встроенное приложение также вызвало много нареканий — из-за неудобства пользования и его настраиваемости. Если бы не недостатки приложения, эта колонка получила бы более высокий балл от «Роскачества». У колонки достаточно мощные басы и чистая подача вокала. Она отлично подойдет не только для прослушивания музыки, но и для аудиокниг и подкастов.

У Marshall Stanmore II есть голосовой помощник Alexa, но она не распознает русский язык. В остальном приложение достаточно простое в настройке и управлении.

По мнению музыканта Владимира Папазова, лучше покупать модели от проверенных производителей в проверенных магазинах. Важную роль играет соотношение цена - качество. Средняя автономность портативной колонки составляет 12 часов. В ней должны быть такие характеристики, как громкость и мощность, качество звука, масса, габариты и управление. За дополнительный функционал нет смысла переплачивать.

По итогам экспертиз, «Роскачество» выбрало по пять лучших портативных и домашних колонок. Среди домашних колонок специалисты выбрали: Naim MU-SO QB, B&O BeoPlay M5, Sonos Play:5 (2nd Gen), Sonos Play:1, Marshall Stanmore, а среди портативных - Ultimate Ears (UE) Boom 2, Anker SoundCore Flare, Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II, Sony SRS-XB40 и JBL Charge 3.