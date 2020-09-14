COVID-19 выявлен в шести домах Петрозаводска

Обновленная карта распространения коронавируса в Карелии 14 сентября дает шесть адресов, где проживает шесть новых больных в Петрозаводске.

В доме по адресу ул. Тикиляйнена, 1 ранее очаг не регистрировался.

По пяти адресам ранее коронавирус уже находили: проезд Скандинавский, 14; ул. Древлянка, 5, к3; пр. Первомайский, 37Б; ул. Боровая, 7 и ул. Советская, 35.

Напомним, сегодня в Карелии 8 новых случаев коронавируса. Всего в Петрозаводске с начала пандемии заболело 1847 человек.