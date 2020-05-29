Полсотни детсадов в Петрозаводске продезинфицировали перед открытием
С 1 июня начнут поэтапно открывать дежурные группы в детских садах столицы Карелии. всего планируется открыть 54 садика для пяти тысяч маленьких горожан.
Перед открытием дошкольные учреждения, игровые площадки и внутреннюю территорию дезинфицирующими средствами обработали люди в спецкостюмах.
«Дошкольные учреждения карельской столицы готовятся к открытию после карантина. Подразделения специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Республике Карелия проводят дезинфекцию зданий, игровых площадок и уличного оборудования»,
- сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее сотрудники дошкольных учреждений убрали приусадебные участки и провели санитарную обработку внутренних помещений.
В мэрии сообщили, что в детских садах регулярно будут проводить противоэпидемиологические мероприятия, в том числе – ежедневный барьерный осмотр детей.
Фото: пресс-служба администрации города