Полсотни детсадов в Петрозаводске продезинфицировали перед открытием

С 1 июня начнут поэтапно открывать дежурные группы в детских садах столицы Карелии. всего планируется открыть 54 садика для пяти тысяч маленьких горожан.

Перед открытием дошкольные учреждения, игровые площадки и внутреннюю территорию дезинфицирующими средствами обработали люди в спецкостюмах.

«Дошкольные учреждения карельской столицы готовятся к открытию после карантина. Подразделения специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Республике Карелия проводят дезинфекцию зданий, игровых площадок и уличного оборудования»,

- сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее сотрудники дошкольных учреждений убрали приусадебные участки и провели санитарную обработку внутренних помещений.

В мэрии сообщили, что в детских садах регулярно будут проводить противоэпидемиологические мероприятия, в том числе – ежедневный барьерный осмотр детей.

Фото: пресс-служба администрации города