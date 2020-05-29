ПФР озвучил номера телефонов для вопросов по выплатам на детей

Жители Петрозаводска и Прионежского района могут задавать интересующие вопросы, касающиеся выплат 5 и 10 тысяч рублей на детей, по номеру: 79-55-00. Звонки принимаются ежедневно с 9 до 17 часов, в пятницу с 9 до 16:45, перерыв с 13 до 14. Как сообщает карельское отделение Пенсионного фонда, по этому же номеру можно записаться на прием в клиентскую службу.

Для жителей работает и горячая линия ПФР в Петрозаводске - 79-55-55, 79-59-14 (номер работает до 1 июля). Жители районов Карелии могут получить консультацию, записаться на прием в клиентскую службу ПФР по телефонам горячих линий территориальных органов. Их список - здесь.

Также по вторникам по номеру 79-55-00 с 11 до 13 работают тематические горячие линии. Также есть номер горячей линии ПФР по Карелии: (8142) 79-52-08.