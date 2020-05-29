В Карелии водителю выписали крупный штраф за непристегнутых пассажиров

В Карелии с 27 мая проходит профилактическая акция ГИБДД по выявлению водителей и пассажиров, пренебрегающих правилами использования ремней безопасности. За два дня выявлено более 90 нарушений ПДД, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Так, в одном из районов республики инспекторы остановили автомобиль, заметив на переднем сидении непристегнутую пассажирку. После выяснилось, что на заднем сидении вне удерживающего устройства и непристегнутым также ехал шестилетний ребенок. В итоге водителю выписали штраф в три тысячи рублей за ребенка и в одну тысячу рублей за пассажирку. Женщина отделалась предупреждением.

В ГИБДД напомнили, что взрослые являются примером для детей. Соблюдать правила дорожного движения необходимо не только для безопасности, но и для правильного воспитания подрастающего поколения.