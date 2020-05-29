Власти Карелии согласовали автокинотеатр в Петрозаводске

Правительство Карелии разрешило автокино в Петрозаводске.

Соответствующие разрешительные документы получила директор агентства Interfest Елена Шаглина за подписью заместителей премьер-министра Карелии Дмитрия Родионова и Ларисы Подсадник.

Портал «Петрозаводск говорит» уже рассказывал, что петрозаводское концертное агентство Interfest успешно практикует подобный и безопасный в условиях пандемии способ развлечений в Мурманске. Там эта инициатива была горячо поддержана губернатором Чибисом.

Теперь насладиться качественным кино на большом светодиодном экране под открытым небом, удобно устроившись в своем автомобиле, смогут и петрозаводчане.

Возле ТЦ «Леруа Мерлен» на парковке открывается автокинотеатр, первые фильмы и совершенно бесплатно планируются к показу уже в это воскресенье, 31 мая.

В промо-показе зрители увидят легендарные ленты: «Матрица» в 21.00 и «Время первых» в 23.45.

С понедельника просмотр фильмов станет платным, от 300 до 500 рублей с машины, при этом количество пассажиров в автомобиле организаторы не ограничивают. К просмотру Interfest предложит исключительно качественное и рейтинговое западное и российское кино.

На парковке возле «Леруа Мерлена» может поместиться порядка полусотни автомобилей. Автомобили становятся перед экраном, а звук идет через радиоприемник, настроенный на определенную частоту.

Мурманчане, которые уже попробовали «сходить» в автокинотеатр, в восторге. В условиях, когда обычные кинотеатры закрыты уже два месяца, возможность посмотреть кино на большом экране в отличном качестве, удобно расположившись и не тревожась за опасность заразиться, – это отличный досуг и к тому же весьма бюджетный для зрителей.

«Для нас это благотворительный проект, так как потенциальные доходы от продажи билетов не будут покрывать даже текущие расходы на лицензии для фильмов и работу персонала на месте.

Остальные расходы (на технику, транспорт, монтаж/демонтаж, рекламу и т.п.) мы будем покрывать сами. Решили сделать городу такой подарок. Пока можем»,

- сообщил идейный вдохновитель и владелец агентства Максим Мазуровский.

За новостями и репертуаром автокинотеатра можно следить в группе агентства Interfest во «Вконтакте».