Правительство включило СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики, пишет сегодня ТАСС.

«Пользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей, смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет»,

– говорится в сообщении кабмина.

В правительстве отметили, что медиаотрасль оказалась в сложной ситуации, связанной с падением выручки от продажи книг и печатной продукции, со снижением доходов от рекламы. Особенно страдают небольшие компании и организации в регионах, большинство из которых относятся к субъектам малого и среднего бизнеса.

В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа:

— полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности,

— беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели,

— мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

— Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями.

— Кроме того, для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги. Средства предоставляются из расчета 1 МРОТ на каждого сотрудника.

— Компании, которые в силу разных обстоятельств имеют техническую задолженность по налогам и страховым взносам, могут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает трех тысяч рублей.

Напомним: ранее мы писали о том, что Общероссийский народный фронт предложил распространить на региональные и местные СМИ меры государственной поддержки, реализуемые в отношении малых и средних предприятий из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики.