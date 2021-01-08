08 января 2021, 09:32
Общество

Три человека скончались от коронавируса в Карелии

COVID-19 за сутки выявлен более чем у 200 человек

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в республике.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1937 года рождения, в Сегежской ЦРБ скончалась жительница поселка Валдай 1960 года рождения, в Беломорской ЦРБ скончался житель станции Сумпосад 1949 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 209 человек. Из этого числа заболевших – 199 человек, из них 47 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 292 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4846,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2270,7 случая, по Северо-Западу – 3774,1 (фото с yandex.ru).

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