Прогноз погоды в Карелии на сегодня
Сегодня, в пятницу 8 января, в Петрозаводске, по информации Гидрометцентра России, ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет снег. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха будет от -9 до -11 в течение суток.
В целом по Карелии погода будет облачная с прояснениями. Пройдет снег. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ожидается от -10 до -15 градусов в течение суток.
Погода в районах Карелии по информации gismeteo.ru
В Костомукше – пасмурно, снег, температура воздуха от – 11 до -9 градусов
В Сегеже – пасмурно, снег, температура воздуха от – 12 до -9 градусов.
В Сортавале – пасмурно, снег, температура воздуха от – 10 до -6 градусов.
Заметных геомагнитных возмущений не ожидается (фото с yandex.ru)