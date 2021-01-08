Прогноз погоды в Карелии на сегодня

Сегодня, в пятницу 8 января, в Петрозаводске, по информации Гидрометцентра России, ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет снег. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха будет от -9 до -11 в течение суток.

В целом по Карелии погода будет облачная с прояснениями. Пройдет снег. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ожидается от -10 до -15 градусов в течение суток.

Погода в районах Карелии по информации gismeteo.ru

В Костомукше – пасмурно, снег, температура воздуха от – 11 до -9 градусов

В Сегеже – пасмурно, снег, температура воздуха от – 12 до -9 градусов.

В Сортавале – пасмурно, снег, температура воздуха от – 10 до -6 градусов.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается (фото с yandex.ru)