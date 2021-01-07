Жительница карельской деревни тридцать лет обходится без выходных

Текст и фото: Хельга Белянцева

Еще сравнительно недавно, всего пару десятков лет тому назад, коровы, овцы и прочий скот в карельских селах не были редкостью. Коровы по утрам шли на пастбище, позванивая колокольчиками, овцы бродили по полянам и берегам озер. Теперь выпускать животных свободно пастись уже нельзя, получить землю для сенокоса стало проблематично, да и жизненные приоритеты за это время у многих людей изменились. И все же еще остались немногие энтузиасты, которые продолжают вести на селе традиционное хозяйство.

В маленькой деревушке Пряжинского района Карелии, неподалеку от Эссойлы, живет бывшая петрозаводчанка Наталья с мужем Виктором, уроженцем здешних мест. В их хозяйстве три дойные коровы, годовалая нетель и лошадь, которую используют в качестве тягловой силы. А месяц назад их стадо пополнилось – на свет появился живой символ 2021 года, белолобый бычок Васька.

Наталья родилась в Петрозаводске, окончила университет, получила специальность зооинженера и приехала на практику в Пряжинский район. Здесь на ферме встретила своего будущего мужа Виктора. С тех пор уже почти 30 лет они живут вместе в деревне и ведут хозяйство.

Раньше супруги работали на ферме – Наталья бригадиром, а ее муж выращивал телят. Вместе с ним работали его сестры и племянники.

– Почти семейный подряд был, – говорит Наталья. – Но в 2003 году совхоз сократился, и ферму закрыли. Вот я и осела дома с хозяйством. Хотя коровы были у нас всю жизнь. Когда я сюда приехала, свекровь держала корову, но потом состарилась и уже не могла за ней ухаживать. Вот так у нас и началось – сначала одна корова, потом вторая телочка красивая, за ней третья. И лошадка была с самого начала, чтобы привезти-отвезти что нужно, поля вспахать.

Теперь у Натальи и Виктора три коровы – Ждана, Нюрочка и Зорька, а еще есть лошадь Варя. Но держать в деревне скот становится все сложнее: за все нужно платить, как говорит Наталья.

– Сено нам приходится покупать, потому что земли под сенокос у нас нет, и нет денег, чтобы ее купить. Летом коровы пасутся на лужайке рядом с домом, привязываем их к колышкам. Раньше, когда было стадо, они уходили в поля, а теперь все либо зарастает, либо продано, – сетует Наталья. – В нашей деревне только мы держим коров, да еще фермеры.

– Расскажите нам про своих коровушек...

– Коровы самые добрые и умные животные. Они знают время дойки – хоть немного опоздаешь, начинают мычать. Наши коровы чужим не дают себя доить, лягаются, они очень верные. И аппаратом себя доить разрешает только Нюра, других приходится руками. Коровы, как и лошади, все понимают. Вот, например, лежат в ряд, скажешь: «Вставай, Нюрочка!» - встанет Нюра. Или: «Зоря, вставай!», все лежат, встанет только та, к которой обратились. Интересно с ними, я все хочу книгу про коров написать, только не знаю, как назвать, – смеется Наталья.

– У домашней коровы самое вкусное молоко. Мы же их кормим деликатесами – сеном, картошкой, всем, что выращиваем. Телочек у нас покупают фермеры, бычков в основном выращиваем для себя. Семья у нас не такая уж маленькая – сын, внук, мои родители. Они живут в городе.

– Труда хозяйство требует, конечно, много, – рассказывает Наталья. – 28 лет без единого выходного и отпуска! Все эти годы встаю в 4 утра каждый день. Неважно – больная, с температурой – встань и иди! Потому что некому заменить, мы с мужем вдвоем.

– Но вам это нравится?

– Да деваться некуда, потому что работы нет, – усмехается Наталья. – Но это, конечно, надо любить.

– Неужели вы и на отдых все это все это время никуда не выезжали?

– Нет, никуда мы не ездим. Когда я училась в университете, посмотрела полстраны: была в туристических поездках по Золотому кольцу, Прибалтике, на море побывала. А теперь – летом сенокос, осенью картошка, и животных не оставишь. Работы хватает.

– Просто животных надо любить, как детей, – объясняет Наталья. – Забыть о себе и думать только о них. Если не любишь, лучше даже не подходить к ним. Они ведь и болеют, и лягнуть могут – всякое бывает. С лошадей я сколько раз падала. Они как понесутся во весь опор, не удержишься и упадешь. Травма, а надо работать.

– Хотела я и фермерством заняться, но оказалось очень много сложностей. Говорят: эта поляна в водоохранной зоне, другую надо через аукцион оформлять. А где нам деньги взять на аукцион? У нас с мужем даже пенсии нет – попали под повышение пенсионного возраста. Вот наши коровы и пасутся рядом с колышками. Я даже животных не могу к озеру сводить, чтобы напоить. Мимо дома проходит трасса, лесовозы несутся – того и гляди собьют. Летом качаем воду насосом, а зимой муж возит на тачке. Столько разных сложностей, поэтому народ и не держит коров.

– Дети сейчас не видят парного молока, – с сожалением констатирует Наталья. – Пьют разную отраву, которая продается в магазинах. Когда мой сын в 16 лет пришел к зубному – все врачи сбежались посмотреть, потому что у него не было ни одной дырки в зубах! Он ведь с детства на молоке и твороге.

– Конечно, чтобы так жить, как мы, животных нужно любить, – еще раз повторяет Наталья. – Если бы я их не любила, конечно, город бы не бросила. Мама моя родом из деревни неподалеку от Сортавалы. Она переехала когда-то в Петрозаводск, а я вернулась к корням. В детстве часто ездила в деревню Савиново, где жила моя тетя, и уже в 6-7 лет бегала с ней на ферму. Так что я, можно сказать, на коровах собаку съела, – смеется Наталья. – Мне это интересно. Каждое утро приходишь к животным – и всегда здесь что-то новое, жизнь продолжается...