Несовершеннолетним запретили появляться в общественных местах

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в соответствии с которым для несовершеннолетних из-за противодействия распространению коронавируса вводятся некоторые ограничения.

В нем глава Карелии предполагает установить, что «в общественных местах, общественном транспорте несовершеннолетние могут находиться при наличии индивидуальных средств защиты (масок), несовершеннолетние до 14 лет включительно – при наличии индивидуальных средств защиты (масок) и в сопровождении взрослых».

Распоряжение было подписано 19 марта 2020 года. Оно вносит и другие изменения в ранее изданные акты после введения режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. О том, где брать медицинские маски, которые отсутствуют в продаже, не уточняется.

Скорее всего, одна из причин таких мер – это контроль над несовершеннолетними, которые на время каникул представлены сами себе. Конечно, полицейского за каждым ребенком не представишь, а вот охранникам торговых центров Петрозаводска, где проводят свободное время подростки и молодежь это на руку.

Добавим, что с начала проведения противоэпидемических мероприятий в республике с подозрением на коронавирус госпитализировано 36 человек. Пятеро выписаны из стационара. Еще 31 человек в данный момент остается на госпитализации. За сутки количество жителей республики, запертых на самокарантин, увеличилось больше чем в два раза. Сейчас таких людей 456, вчера их было 192. Подробнее об этом здесь.