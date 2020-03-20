Сотни человек заперты на карантин в Карелии из-за коронавируса

Минздрав РК предоставил статистику ситуации с коронавирусом в Карелии по состоянию на утро 20 марта. Заболевших в республике по-прежнему официально нет.

С начала проведения противоэпидемических мероприятий в республике с подозрением на коронавирус госпитализировано 36 человек. Пятеро выписаны из стационара. Еще 31 человек в данный момент остается на госпитализации.

За сутки количество жителей республики, запертых на самокарантин, увеличилось больше чем в два раза. Сейчас таких людей 456, вчера их было 192.

В республике проведено 312 тестов на коронавирус, положительных результатов нет.

Напомним, в Карелии действует режим повышенной готовности.