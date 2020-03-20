В связи с коронавирусом в Петрозаводске набирают добровольцев

В Петрозаводске объявили сбор волонтерского корпуса экстренной ситуации. Это связано с распространением коронавируса по миру, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

По задумке, добровольцы будут оказывать помощь в покупке продуктов и лекарств пожилым людям, вынужденным оставаться дома.

Поскольку люди старшего возраста тяжелее всего переносят коронавирусную инфекцию, волонтерам должно быть от 18 до 50 лет. Также добровольцы должны хорошо себя чувствовать, не иметь признаков ОРВИ.

Перед началом работы все волонтеры пройдут инструктаж и получат необходимые средства защиты, заверили в мэрии.

Подробности и запись в волонтеры по ссылке.