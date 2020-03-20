В Петрозаводске пройдет рейд по поиску нетрезвых водителей

Сегодня днем в столице Карелии пройдет очередной рейд «Контроль трезвости». Инспекторы ГИБДД будут устраивать массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили о том, что управление транспортом в состоянии опьянения недопустимо. За подобное нарушение водителю полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

За повторную езду в нетрезвом виде установлена уголовная ответственность.