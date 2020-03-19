19 марта: главные видео, фото и новости дня

– Яблоков ранее уже стрелял в убитого вчера мужчину, рассказали СМИ. Полиция не отреагировала на факт стрельбы Яблоковым из газового пистолета в декабре прошлого года.

– 29 человек госпитализированы в Карелии с подозрением на коронавирус. Власти поделились данными об эпидемиологической ситуации в республике.

– Чиновникам и медикам будут выплачивать «северные» с первого дня работы. Депутаты Заксобрания Карелии приняли поправки в закон о «северных надбавках».

– Финляндия приостановила прием заявлений на получение виз. Консульство Суоми поделилось актуальной информацией по работе дипломатической службы на период закрытия Шенгенской зоны.

– Петрозаводчанин спас тонущего ребенка на реке Суна. В МЧС наградили почетной грамотой Александра Замыслова, рискнувшего жизнью ради спасения мальчика.

– Задержан депутат Петросовета Валерий Матвеев. Позднее Следком по РК возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петросовета.

- Роспотребнадзор ужесточает меры по недопущению распространения коронавируса в нашей стране.

– В петрозаводских аптеках дефицит антисептиков и парацетамола. Как обстоят дела в столице Карелии со средствами борьбы с вирусами, выяснял журналист портала "Петрозаводск говорит».

- Екатерина Дорожко прилетела в Россию и увидела пустые полки. Наша землячка, вышедшая замуж за бразильского футболиста Луиса Адриано, доехала и до Петрозаводска.

- Мирошник призвала горожан отказаться от посещений ТЦ и кинотеатров. Мэр Петрозаводска попросила окружающих ответственно подходить к своему здоровью.

- Парфенчиков предупредил о мошенниках во время пандемии коронавируса. Обманщики прикрываются распоряжением главы Карелии, чтобы проникнуть в квартиры жителей республики якобы для дезинфекции от коронавируса.

- Работодателям рекомендовано перейти на дистанционный режим работы. Жителей Карелии также просят не выезжать за пределы республики из-за ситуации с коронавирусом.

- Подозреваемый в убийстве Яблоков ранее уже вел себя агрессивно. Тележурналисты показали подозреваемого бизнесмена Евгения Яблокова в порыве гнева из-за вставшего на его пути автомобиля.

- Людей с подозрением на коронавирус отправляют «болеть» по прописке. Журналистке нашего издания предложили отправить мужа к его отцу, сославшись на правительственный документ.