19 марта: главные видео, фото и новости дня
– Яблоков ранее уже стрелял в убитого вчера мужчину, рассказали СМИ. Полиция не отреагировала на факт стрельбы Яблоковым из газового пистолета в декабре прошлого года.
– 29 человек госпитализированы в Карелии с подозрением на коронавирус. Власти поделились данными об эпидемиологической ситуации в республике.
– Чиновникам и медикам будут выплачивать «северные» с первого дня работы. Депутаты Заксобрания Карелии приняли поправки в закон о «северных надбавках».
– Финляндия приостановила прием заявлений на получение виз. Консульство Суоми поделилось актуальной информацией по работе дипломатической службы на период закрытия Шенгенской зоны.
– Петрозаводчанин спас тонущего ребенка на реке Суна. В МЧС наградили почетной грамотой Александра Замыслова, рискнувшего жизнью ради спасения мальчика.
– Задержан депутат Петросовета Валерий Матвеев. Позднее Следком по РК возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петросовета.
- Роспотребнадзор ужесточает меры по недопущению распространения коронавируса в нашей стране.
– В петрозаводских аптеках дефицит антисептиков и парацетамола. Как обстоят дела в столице Карелии со средствами борьбы с вирусами, выяснял журналист портала "Петрозаводск говорит».
- Екатерина Дорожко прилетела в Россию и увидела пустые полки. Наша землячка, вышедшая замуж за бразильского футболиста Луиса Адриано, доехала и до Петрозаводска.
- Мирошник призвала горожан отказаться от посещений ТЦ и кинотеатров. Мэр Петрозаводска попросила окружающих ответственно подходить к своему здоровью.
- Парфенчиков предупредил о мошенниках во время пандемии коронавируса. Обманщики прикрываются распоряжением главы Карелии, чтобы проникнуть в квартиры жителей республики якобы для дезинфекции от коронавируса.
- Работодателям рекомендовано перейти на дистанционный режим работы. Жителей Карелии также просят не выезжать за пределы республики из-за ситуации с коронавирусом.
- Подозреваемый в убийстве Яблоков ранее уже вел себя агрессивно. Тележурналисты показали подозреваемого бизнесмена Евгения Яблокова в порыве гнева из-за вставшего на его пути автомобиля.
- Людей с подозрением на коронавирус отправляют «болеть» по прописке. Журналистке нашего издания предложили отправить мужа к его отцу, сославшись на правительственный документ.