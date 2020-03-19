В Карелии у 14 111 человек вырастет пенсия

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1%. В Карелии получателями социальных пенсий являются 14 111 человек, сообщает ПФР. Средний размер социальной пенсии в Карелии в 2020 году до ее индексации составлял 10 тысяч рублей.



Социальную пенсию получают инвалиды и дети, потерявшие кормильца, граждане по старости, если у них нет подтвержденного трудового стажа или стажа не хватает для назначения страховой пенсии.



В связи с индексацией социальных пенсий одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии инвалидов и участников ВОВ, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей.

Будет повышен размер дополнительного материального обеспечения гражданам РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ, и другие выплаты, увеличение которых зависит от индексации социальных пенсий.