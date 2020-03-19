Людей с подозрением на коронавирус отправляют «болеть» по прописке

Ситуация, в которой оказалась журналистка нашего издания Ольга Рыбакова, выглядит абсурдной, нелепой и неправдоподобной. Но мы получили официальное подтверждение, что речь идет не о больном воображении отдельного медицинского работника, а о «зигзагах» управленческой мысли, которая вместо защиты населения от коронавируса, наоборот, способствует его быстрейшему распространению.

13 марта Ольга в рамках проекта, посвященного 80-летней годовщине завершения советско-финской Зимней войны 1939-1940 годов, несколько часов провела на территории Финляндии. По ее словам, участники поездки успели возложить венки на могилу павших бойцов, посетить исторический музей, пообедать и забежать в один магазин.

Когда она вернулась в Петрозаводск и собиралась выйти на работу, пришло указание о самоизоляции граждан, прибывших из-за границы. Ольга как законопослушная гражданка вышла на карантин.

- Я позвонила по телефону в поликлинику, и мне сказали, что выпишут больничный. Я попыталась пройти тест на коронавирус, но мне отказали, сказали, что не положено. Ко мне ни разу никто домой из медицинских работников не приходил. Но каждый день врач-терапевт звонила мне, чтобы узнать о состоянии моего здоровья. Муж несколько дней ходил на работу, никого это не беспокоило. 18 марта мне позвонила терапевт и сказала, что мужу тоже нужно самоизолироваться. Потом она позвонила и сказала, что все отменяется, и этого делать не нужно.

А 19 марта с утра мне позвонила заведующая терапевтическим отделением и спросила, по какому адресу зарегистрирован муж. Я объяснила, что он официально зарегистрирован в квартире своего отца, в другом районе. Тогда мне сказали, что муж обязан переехать к отцу по месту регистрации и там сесть на карантин.

На мой вопрос, а кто же будет ходить в магазин, и не странно ли отправлять моего мужа к отцу, которого чисто гипотетически он может заразить, мне так и не ответили, - рассказала Ольга.

Откровенно говоря, сначала я не поверила, что у нас могут дойти до такого маразма, чтобы отправлять людей, которые находятся в зоне риска, в квартиру по месту регистрации, где находятся пожилые родственники. Для чего? Чтобы побольше родственников позаражать? Ведь любой здравомыслящий человек понимает, что подобные действия способны не остановить эпидемию, а, напротив, ее подстегнуть.

Конечно, я усомнилась в законности подобных требований. Попытки дозвониться на горячую линию, где отвечают на вопросы, связанные с коронавирусом, успехом не увенчались. Номер телефона был хронически занят. Зато удалось переговорить с заведующей терапавтическим отделением кукковского филиала поликлиники № 4 Ириной Ананьевой. Вот что она сказала:

- Сейчас много постановлений правительства Российской Федерации. Лицам, которые проживают совместно с лицами, прибывшими из-за границы, находящимся на больничном листе, мы тоже выдаем больничные листы. Для того чтобы выдать больничный лист проживающему по конкретному адресу, этот человек должен быть зарегистрирован по этому адресу. Когда мы будем больничный лист в руки давать, мы попросим копию паспорта с пропиской. И это основание для оплаты больничного листа. Если человек не прописан по данному адресу, значит, здесь вариантов несколько. Или он едет проживать по адресу своей регистрации, или он берет у работодателя отпуск. Сейчас работодатель не вправе отказать в отпуске с учетом такой ситуации.

- А что делать человеку в самоизоляции, если он остается один, и ему нельзя выходить из дома? Как нашей сотруднице жить еще неделю, если муж уедет к папе и там сядет на карантин?

- В постановлении правительства этого не прописано.

- Нет ли опасности, что, выполняя это требование, муж нашей сотрудницы еще и папу заразит?

На этот вопрос Ирина Ананьева не стала отвечать, сказав, что исполняет распоряжение руководства. Она предложила перезвонить начмеду поликлиники Наталье Симченко. К сожалению, указанный телефон не отвечал.

В пресс-службе карельского минздрава не смогли оперативно прояснить данную ситуацию. Зато комментарий дал депутат ЗС РК, главный врач другой петрозаводской поликлиники № 2 Аркадий Рутгайзер.

- Я вообще не понимаю, кто такое мог сказать. Отправить к пожилому папе пожить — это самая большая глупость, такого не могли даже в страшном сне сказать. Существует распоряжение главы РК, что все прибывшие из-за границы и те, кто вместе с ними проживает, садятся на карантин. У меня вчера сорок человек объявилось, которые зарегистрированы за другими поликлиниками. Граждане заявили, что фактически живут в нашем районе. У нас никаких проблем нет, больничные всем выданы,

- сказал Рутгайзер.

Во второй половине дня в редакцию нашего издания обратилась главный врач поликлиники № 4 Ольга Билко. Она сказала, что произошло недоразумение. Главврач объяснила, что с 20 марта вступает в силу постановление российского правительства № 294 о временных правилах оформления листков нетрудоспособности. В этом документе, заметила Ольги Билко, указано, что необходимо будет подтвердить факт совместного проживания с теми, кто вернулся из-за границы. По ее словам, непонятно, что будет считаться доказательством совместного проживания. Но главный врач сказала, что в любом случае гражданам, проживающим вместе с родственниками, вернувшимися из-за границы, конечно, не следует никуда переезжать.

Получается, уже начались «перегибы на местах»? В ситуации, когда законодательство меняется каждый день, граждан очень легко ввести в заблуждение. Рекомендуем всем, кто столкнулся со странными требованиями, которые противоречат здравому смыслу, письменно обращаться в карельский минздав, Росздравнадзор, штаб по борьбе с коронавирусом. И, конечно, если вы не достучитесь до официальных органов власти, обращайтесь в нашу редакцию. Боюсь, что в будущем нас ждет лавина подобных недоразумений, так как способность нашей власти адекватно реагировать на серьезные проблемы давно стремится к нулю. Буду очень рада ошибиться…