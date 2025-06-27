В Роспотребнадзоре выяснили, какие продукты в зоне риска

Текст, фото: Антонина Кябелева

В недавно опубликованном государственном докладе карельского управления Роспотребнадзора значительное место уделено безопасности продуктов питания, увлечению граждан алкогольными напитками и другим важным проблемам, влияющим на социальную обстановку в Карелии.

В 2024 году в республике удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, которые не соответствовали нормативам по санитарно-химическим показателям, увеличился в 2,3 раза по сравнению с 2023 годом. Правда, «плохие» пробы составили всего 0,3% от всего объема исследований.

На протяжении пяти лет в Карелии вообще не было зафиксировано превышение допустимых уровней содержания токсичных элементов, нитрозаминов, пестицидов.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что улучшилось качество консервов: удельный вес проб, не соответствующих требованиям по физико-химическим показателям, сократился с 7,2% в 2023 году до 4,2% в 2024 году.

В 2022 году пробы консервной продукции вообще не вызвали нареканий.

В 2024 году такими продуктами, к которым у специалистов Роспотребнадзора не возникло претензий по физико-химическим показателям, стали хлебобулочные изделия, бутилированная вода, минералка, мясо, крупа, алкогольная продукция, кондитерские изделия, крупа, алкоголь.

Хуже ситуация с молоком и молочными продуктами, где доля отрицательных проб составила 2,2%, а также с рыбой и продукцией из нее, в которых доля проб с нарушениями по физико-химическим показателям достигла 4%. Причем, если качество молока и молочной продукции по сравнению с 2021-2022 годами заметно улучшилось (тогда доля негативных проб варьировалась в пределах 6,5-6,7%), то с рыбой и рыбной продукцией все наоборот (в 2021-2022 годах отрицательные пробы составляли 1,4%).

Картина соответствия продуктов по микробиологическими показателям не столь радужная. В 2024 году доля неудовлетворительных проб, которые указывают на наличие или отсутствие патогенных микроорганизмов, увеличилась в 1,3 раза.

На статистику увеличения неудовлетворительных проб повлияли молоко и молочная продукция (увеличение не соответствующих требованиям проб с 3,6% в 2023 году до 4,5% в 2024 году), кондитерские изделия (с 2,5% до 3,7%), консервы (с 5,9% до 11,4%).

Значительное снижение «плохих» проб зафиксировано в плодоовощной продукции (с 53% до 3,4%), соках (с 8,3% до 5,6%), минеральной воде (с 10,3% до 7,6%).

В прошлом году в Карелии было забраковано 199 партий пищевых продуктов, что в 1,1 раза больше, чем в 2023 году. Правда, в весовом измерении объем забракованной продукции уменьшился в 1,4 раза с 889,8 до 663,7 килограмма. В структуре недоброкачественной продукции лидирует молоко и молочные продукты (44,5%) и плодоовощная продукция (42%).

По содержанию жиров немолочного происхождения претензии специалистов Роспотребнадзора возникли к творогу компании из Московской области ООО «АМК», сливочному маслу производства АО «Озерецкий молочный комбинат» из Московской области, ООО «Курский сыродельный завод»,а также молоку производства ООО «Южный молочный завод» из Краснодарского края. По микробиологическим показателям проверяющих не устроило качество сливочного масла, молока, сметаны производства АО «Эссойла».

В прошлом году сотрудники Роспотребнадзора рассмотрели 80 обращений граждан, связанных с качеством продуктов питания, и 61 жалобу на работу общепита. В 30% случаев жалобы граждан подтвердились.

Уровень потребления алкогольной продукции — еще один существенный фактор, влияющий на социальный климат в регионе.

В 2024 году в Карелии объем продажи крепкого алкоголя составил 17,5 литра на человека, что в 2,1 раза выше среднероссийских показателей (8,5 литра на человека).

За 2024 год реализация крепкого алкоголя в республике увеличилась на 1,2%. В структуре продажи алкогольной продукции лидирует пиво, объем реализации которого увеличился в течение 2024 года на 7,3%. Объем розничной продажи водки в 2024 году составил в Карелии 11,1 литра на человека. Он хоть и снизился за год на 1,3%, но все-равно остается высоким: в 2,1 раза превышает среднероссийские показатели. Для сравнения, в 2024 году в среднем по России на одного человека приходилось 5,3 литра водки, в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) — 6,8 литра.

В Карелии превышены среднероссийские показатели также по употреблению вина и ликероводочной продукции. Единственно, чем может «похвастаться» пьющая Карелия, — это снижением на 5,6% потреблением коньяка. Но и тут мы впереди. Если в Карелии на одного жителя республики в 2024 году пришлось 1,7 литра коньяка, то в среднем по России — 1 литр, а в СЗФО — 1,4 литра.

Неудивительно, что в 2023 году в нашей республике уровень смертности, связанной с употреблением алкоголя, вырос по сравнению с 2022 годом на 5,5%. Хотя в Карелии высокие показатели розничной продажи алкогольной продукции принято объяснять увлечением туристов «Карельским бальзамом» и другими алкогольными напитками, употребление которых обычно возрастает во время отдыха. © «Петрозаводск говорит»