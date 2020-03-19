19 марта 2020, 20:34
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Яблоков ранее уже вел себя агрессивно

Тележурналисты показали подозреваемого бизнесмена Евгения Яблокова в порыве гневе из-за вставшего на его пути автомобиля

Журналисты «ГТРК Карелия» показали снятое год назад видео, на котором запечатлен подозреваемый в убийстве на Правды бизнесмен Евгений Яблоков в порыве ярости. На кадрах мужчина грубо и несдержанно выясняет отношение с другим участником дорожного движения, чья машина из-за поломки встала на пути «Ленд Крузера» петрозаводчанина. В тот раз водитель не пострадал от рук разъяренного мужчины.  

Напомним, вчерашней трагедии во дворе жилого дома №44, предположительно, предшествовало ДТП на выезде из гаража бизнесмена. После этого прозвучали выстрелы, погиб мужчина, а одна из пуль отлетела в проезжавший неподалеку автомобиль. Сам Яблоков сбежал с места преступления, но был задержан.  

По информации издания «Руна», в декабре прошлого года бизнесмен Евгений Яблоков, подозреваемый в убийстве соседа, уже стрелял в него, но тогда выстрел был произведен из газового пистолета и потерпевший получил ожог. Еще одного соседа, по данным источника, Яблоков избил.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. О предполагаемом преступнике известно, что он руководит фирмами «Застройщик» и «Инком», занимался торговлей машин, сдает в аренду недвижимость. В частности, помещения на проспекте Ленина.

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