Присяжные признали бизнесмена Яблокова виновным в убийстве

Присяжные признали петрозаводского бизнесмена Евгения Яблокова виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, житель карельской столицы обвинялся в убийстве, покушении на убийство и в повреждении чужого имущества.

На основании обвинительного вердикта Яблокову будет вынесен приговор.

Напомним, трагические события произошли в Петрозаводске 18 марта 2020 года. Следствие установило, что в ходе конфликта на улице из-за ДТП Яблоков произвел не менее шести выстрелов из карабина по своему оппоненту и трем его знакомым. Один из мужчин получил ранение, от которого скончался на месте происшествия.

Также выстрелами были повреждены две машины, одна из которых в этот момент двигалась, а другая была припаркована. Еще две пули попали в окно и стену жилого дома.

С места преступления подозреваемый скрылся, но был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска и Росгвардии. (фото скриншот видео «ГТРК Карелия»)