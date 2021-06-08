08 июня 2021, 13:53
Происшествия

Бизнесмену Яблокову дали 18 лет колонии за убийство на улице «Правды»

Верховный суд сегодня признал петрозаводчанина виновным в убийстве, покушении на убийство и повреждении чужого имущества

В громкой истории со стрельбой на улице «Правды», которая потрясла многих петрозаводчан в марте 2020 года, поставлена точка.

Сегодня, 8 июня, Верховный суд Карелии вынес приговор по уголовному делу об убийстве, покушении на убийство и повреждении чужого имущества. Обвинения были предъявлены одному человеку – бизнесмену Евгению Яблокову.

Суд приговорил 57-летнего петрозаводчанина к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, сообщили в прокуратуре. Отметим, что ранее коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла обвинительный вердикт, указав, что Яблоков не заслуживает снисхождения. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. В качестве компенсации морального вреда в их пользу взыскано 2,8 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Представитель семьи погибшего Анатолий Хоменя заявил в беседе с Gubdaily.ru о том, что их сторона не будет обжаловать решение суда, так как считает наказание справедливым. Когда суд спросил у бизнесмена, понятен ли ему приговор, Яблоков  ответил: «Да. Спасибо за гуманизм. А могли бы ведь и пожизненное дать».

Напомним, что преступления были совершены днем 18 марта во дворе жилых домов на улице «Правды». Суд установил, что Яблоков на почве личных неприязненных отношений, возникших в результате ДТП, в которое попал его автомобиль, выстрелил не менее шести раз в виновника аварии и его друзей, которые подошли к месту инцидента. В результате погиб один человек. Другие смогли убежать. Шальные пули, выпущенные из карабина, попали в проезжавший мимо и припаркованный автомобили, а также попали в окна и стены домов. (фото скриншот видео «ГТРК Карелия»)

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