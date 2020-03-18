Незадолго до убийства машину бизнесмена протаранил другой автомобиль

Журналисты ИА «Республика» по минутам отследили по камере уличного наблюдения компании «Ситилинк» предысторию громкого убийства в районе дома №44 на улице Правды в Петрозаводске. Судя по кадрам, машина, принадлежающая предполагаемому убийце, бизнесмену Евгению Яблокову, попала в ДТП.

Как пишет издание, перед гаражом предполагаемого убийцы стоял белый автомобиль. Возможно, машина мешала проезду. Транспорт откатили вперед, после чего в кадре появляется белый «Ленд Крузер», предположительно, принадлежащий Яблокову.

Внедорожник не двигается какое-то время. Затем начинает движение, но останавливается и в этот момент, в 13:04, в него врезается другой легковой автомобиль. Затем, предположительно, мужчины выясняют отношения, а в 13:07 звучат выстрелы. После чего предполагаемый убийца сбегает.

Мужчина был объявлен в розыск и впоследствии был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. О предполагаемом убийце известно, что он руководит фирмами «Застройщик» и «Инком», занимался торговлей машин, сдает в аренду недвижимость. В частности, помещения на проспекте Ленина.

По информации портала «Карелия.Ньюс», жертвой Яблокова, предположительно, стал гражданин Азербайджана, с которым у него был длительный конфликт. Проживает он как раз в одном из домов, где и произошло убийство.