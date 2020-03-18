18 марта 2020, 16:06
Происшествия

Камера видеонаблюдения запечатлела возможного убийцу с улицы Правды

Подозреваемый застрел жертву из охотничьего ружья и скрылся, одна из пуль могла попасть в проезжавший мимо автомобиль

Убийство со стрельбой произошло сегодня днем в районе пересечения улиц Правды-Варламова в Петрозаводске.

Камера компании «Ситилинк» запечатлела возможного преступника. Судя по кадрам, в 13:07 из переулка выбежал мужчина и побежал по тротуару по улице Варламова. В этот момент перед перекрестком остановился автомобиль. Водитель включил аварийную сигнализацию и вышел из машины, чтобы ее осмотреть. Возможно, одна из пуль попала в корпус автомобиль.

Следком по Карелии возбудил уголовное дело по факту убийства. По версии следователей, на улице между двумя мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый выстрелил в потерпевшего из охотничьего ружья. Орудие убийства было обнаружено. Подозреваемого Евгения Николаевича Яблокова, 1964 года рождения, объявили в розыск.

Ранее в этом сюжете:

МВД объявило в розыск подозреваемого в убийстве на улице Варламова
подробнее...
Следователи обнаружили ружье на месте убийства в Петрозаводске
подробнее...
Мужчину убили во дворе в Петрозаводске, предполагаемый убийца сбежал
подробнее...
Очевидцы сообщили о стрельбе и убийстве в Петрозаводске
подробнее...
Обсудить
просмотр
164568
Метки: 
Розыск
Убийство
новости петрозаводска
Следком по РК