Камера видеонаблюдения запечатлела возможного убийцу с улицы Правды

Убийство со стрельбой произошло сегодня днем в районе пересечения улиц Правды-Варламова в Петрозаводске.

Камера компании «Ситилинк» запечатлела возможного преступника. Судя по кадрам, в 13:07 из переулка выбежал мужчина и побежал по тротуару по улице Варламова. В этот момент перед перекрестком остановился автомобиль. Водитель включил аварийную сигнализацию и вышел из машины, чтобы ее осмотреть. Возможно, одна из пуль попала в корпус автомобиль.

Следком по Карелии возбудил уголовное дело по факту убийства. По версии следователей, на улице между двумя мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый выстрелил в потерпевшего из охотничьего ружья. Орудие убийства было обнаружено. Подозреваемого Евгения Николаевича Яблокова, 1964 года рождения, объявили в розыск.