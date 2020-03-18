МВД объявило в розыск подозреваемого в убийстве на улице Варламова

Полиция Петрозаводска просит помочь в поиске мужчины, который подозревается в убийстве. Это Евгений Николаевич Яблоков 1964 года рождения. МВД опубликовало ориентировку предполагаемого преступника.

Преступление было совершено 18 марта на улице Варламова. По версии следствия, на улице города между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил в потерпевшего из охотничьего ружья, которое обнаружено на месте происшествия.

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства. В настоящее время ведется розыск подозреваемого. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать значимую информацию по номерам телефонов: +7(8142)73-93-64, 73-94-94 и 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.