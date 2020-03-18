18 марта 2020, 15:50
Происшествия

МВД объявило в розыск подозреваемого в убийстве на улице Варламова

Житель Петрозаводска был убит из охотничьего ружья. Злоумышленник находится на свободе, его личность установлена.

Полиция Петрозаводска просит помочь в поиске мужчины, который подозревается в убийстве. Это Евгений Николаевич Яблоков 1964 года рождения. МВД опубликовало ориентировку предполагаемого преступника.

Преступление было совершено 18 марта на улице  Варламова. По версии следствия, на улице города между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил в потерпевшего из охотничьего ружья, которое обнаружено на месте происшествия.

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства. В настоящее время ведется розыск подозреваемого. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать значимую информацию по номерам телефонов: +7(8142)73-93-64, 73-94-94 и 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.

Ранее в этом сюжете:

Следователи обнаружили ружье на месте убийства в Петрозаводске
подробнее...
Мужчину убили во дворе в Петрозаводске, предполагаемый убийца сбежал
подробнее...
Очевидцы сообщили о стрельбе и убийстве в Петрозаводске
подробнее...
Обсудить
просмотр
164566
Метки: 
Убийство
Петрозаводск
Карелия
Розыск
Варламова
охотничье ружье