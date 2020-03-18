18 марта 2020, 15:36
Происшествия

Следователи обнаружили ружье на месте убийства в Петрозаводске

По факту убийства на улице Правды в Петрозаводске возбуждено уголовное дело

Следком по Карелии возбудил уголовное дело по факту убийства на улице Правды в Петрозаводске.

Как мы писали ранее, очевидцы сообщили о выстрелах и убийстве в районе Варламова-Правды. Место преступления было оцеплено. Убитым оказался мужчина. Фотографии с места преступления - здесь

По версии следователей, на улице между двумя мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый выстрелил в потерпевшего из охотничьего ружья, которое было обнаружено на месте ЧП. 

Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления. Розыск продолжается. Обстоятельства устанавливаются.

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