Следователи обнаружили ружье на месте убийства в Петрозаводске

Следком по Карелии возбудил уголовное дело по факту убийства на улице Правды в Петрозаводске.

Как мы писали ранее, очевидцы сообщили о выстрелах и убийстве в районе Варламова-Правды. Место преступления было оцеплено. Убитым оказался мужчина. Фотографии с места преступления - здесь.

По версии следователей, на улице между двумя мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый выстрелил в потерпевшего из охотничьего ружья, которое было обнаружено на месте ЧП.

Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления. Розыск продолжается. Обстоятельства устанавливаются.