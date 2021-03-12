Суд оставил под стражей участника расстрела водителя в Петрозаводске

Бизнесмену Евгению Яблокову, которого обвиняют в убийстве гражданина Азербайджана на улице Правды в карельской столице, продлили содержание под стражей до 2 сентября. Такое решение принял судья Верховного суда Карелии. Об этом изданию «Столица на Онего» рассказал защитник потерпевшей стороны Анатолий Хоменя.

Ранее предприниматель ходатайствовал, чтобы его случай рассматривался коллегией присяжных. Верховный суд принял решение по этому вопросу. 1 апреля будет определен состав присяжных по делу Яблокова.

Находящийся под стражей бизнесмен прошел психолого-психиатрическую экспертизу, был признан вменяемым. По информации издания, полгода петрозаводчанин содержится в одиночной камере.

Яблокову кроме убийства инкриминируют еще покушение на убийство и повреждение имущества. В момент стрельбы из охотничьего карабина обвиняемый повредил проезжавший мимо автомобиль и жилой дом. Все преступления были совершены в один день – днем 18 марта во дворе на улице Правды. Предположительно, убийству предшествовало ДТП на выезде из гаража Яблокова. Жертвой стрельбы стал водитель предпринимателя Марифа, который содержит сеть шашлычных.