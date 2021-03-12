12 марта 2021, 14:26
Происшествия

Суд оставил под стражей участника расстрела водителя в Петрозаводске

В скором времени определится состав присяжных, которые будут участвовать в рассмотрении дела бизнесмена Евгения Яблокова

Бизнесмену Евгению Яблокову, которого обвиняют в убийстве гражданина Азербайджана на улице Правды в карельской столице, продлили содержание под стражей до 2 сентября. Такое решение принял судья Верховного суда Карелии. Об этом изданию «Столица на Онего» рассказал защитник потерпевшей стороны Анатолий Хоменя.

Ранее предприниматель ходатайствовал, чтобы его случай рассматривался коллегией присяжных. Верховный суд принял решение по этому вопросу. 1 апреля будет определен состав присяжных по делу Яблокова.

Находящийся под стражей бизнесмен прошел психолого-психиатрическую экспертизу, был признан вменяемым. По информации издания, полгода петрозаводчанин содержится в одиночной камере.

Яблокову кроме убийства инкриминируют еще покушение на убийство и повреждение имущества. В момент стрельбы из охотничьего карабина обвиняемый повредил проезжавший мимо автомобиль и жилой дом. Все преступления были совершены в один день – днем 18 марта во дворе на улице Правды. Предположительно, убийству предшествовало ДТП на выезде из гаража Яблокова. Жертвой стрельбы стал водитель предпринимателя Марифа, который содержит сеть шашлычных.

Ранее в этом сюжете:

Уголовное дело бизнесмена Яблокова направлено в Верховный суд Карелии
подробнее...
Бизнесмену Яблокову, стрелявшему в мужчину, добавили две статьи
подробнее...
Ружье обвиняемому в убийстве Яблокову вынес несовершеннолетний сын
подробнее...
Арестован бизнесмен Яблоков, обвиняемый в громком убийстве на Правды
подробнее...
Подозреваемый в убийстве Яблоков ранее уже вел себя агрессивно
подробнее...
Яблоков ранее уже стрелял в убитого вчера мужчину, рассказали СМИ
подробнее...
Незадолго до убийства машину бизнесмена протаранил другой автомобиль
подробнее...
Задержан бизнесмен, подозреваемый в громком убийстве в Петрозаводске
подробнее...
Появилась информация о том, кто и в кого стрелял в Петрозаводске
подробнее...
Камера видеонаблюдения запечатлела возможного убийцу с улицы Правды
подробнее...
МВД объявило в розыск подозреваемого в убийстве на улице Варламова
подробнее...
Следователи обнаружили ружье на месте убийства в Петрозаводске
подробнее...
Мужчину убили во дворе в Петрозаводске, предполагаемый убийца сбежал
подробнее...
Очевидцы сообщили о стрельбе и убийстве в Петрозаводске
подробнее...
Обсудить
просмотр
183702
Метки: 
Верховный суд РК
новости Карелии
новости петрозаводска
Убийство
водитель
Евгений Яблоков
стрельба