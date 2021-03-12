В детском саду Петрозаводска изъята фасоль, загрязненная вредителями

Специалистами Россельхознадзора Карелии проведена плановая выездная проверка детского сад №23 города Петрозаводска, в ходе которой выявлено нарушение технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности зерна», сообщает сайт надзорного ведомства.

Согласно результатам испытаний, послуживших основанием для принятия декларации, подтверждающей качество и безопасность продукции, в фасоли выявлена загрязненность вредителями.

В соответствии же с техническим регламентом «О безопасности зерна» – это недопустимо. Продукция загрязненная вредителями не пригодна для продовольственных целей.

Таким образом, при оценке соответствия продуктов требованиям регламентов, не осуществив должным образом анализ технической документации, заявитель/изготовитель ООО «Агротрейд плюс» провел недостоверное декларирование фасоли продовольственной.

Заявителю /изготовителю за недостоверное декларирование направлено уведомление о привлечении к административной ответственности.

Выявленная в дошкольном учреждении ненадлежащая пищевая продукция уничтожена.

Фото с сайта pohudator.ru